Priprave na novo leto je tudi letos zaznamovala velika gneča na kitajskih letališčih ter železniških in avtobusnih postajah. Kitajske oblasti pričakujejo, da bo od začetka prazničnega obdobja do konca 40-dnevnega praznovanja opravljenih rekordnih 2,98 milijarde potovanj.

Vsako znamenje v kitajskem horoskopu je povezano z osnovnima pojmoma v kitajski filozofiji jin in jang ter z enim od petih elementov - kovino, ognjem, lesom, zemljo in vodo, ki se menjajo vsako leto. Letos je na vrsti kombinacija psa ter zemeljskega janga.

Pes je enajsto od 12 živalskih znamenj kitajskega horoskopa. Ljudje, rojeni v tem znamenju, veljajo za zveste, poštene, prijazne, previdne in preudarne, pa tudi trmaste. So dobri po naravi in vedno pripravljeni pomagati drugim.

Nesreča za Donalda Trumpa

Hongkonški mojstri fengshuija prerokujejo, da bo leto psa ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki je tudi sam rojen v znamenju psa, prineslo nesrečo. Trump se je rodil v znamenju ognjenega psa, letos pa bo leto zemeljskega psa. Ta dva elementa pa se ne ujemata dobro.

Kot pravi mojstrica Thierry Chow, bo ogenj v Trumpovem znaku vplival na njegovo zdravje, njegove besede - element ognja namreč predstavlja tudi govor - pa bi lahko prinesle resnične probleme in oprijemljive posledice.

»Preveč ognja in preveč zemlje je, to bo povzročalo neravnovesje v njegovi sreči,« je povedala Chowova, ki predvideva dodatno stopnjevanje napetosti med ZDA in Severno Korejo. Opozorila je tudi na nevarnost komunikacijskega šuma med Trumpom in Kitajsko zaradi perečih trgovinskih in gospodarskih vprašanj.

Mojstri fengshuija sicer napovedujejo dobro leto za internetna, tehnološka in javna podjetja. Gre za z "ognjem povezane" panoge, ki jim bo šlo še posebej dobro maja in julija.