Kitajska se te dni intenzivno pripravlja na praznovanje lunarnega novega leta, ki bo v petek, 16. februarja. Tedne pred praznovanjem vsako leto zaznamujejo migracije, ki jih nekateri opisujejo kot največje selitve ljudi na svetu. Milijoni Kitajcev se tedaj namreč vračajo domov, da bi novo leto praznovali z družino in bližnjimi.

Na praznovanje se pripravlja tudi kitajska policija, ki namerava še poostriti varnost na prizoriščih praznovanja. V ta namen so policisti dobili posebna sončna očala z vgrajenim mehanizmom za prepoznavanje obrazov. Očala so povezana so prek elektronske naprave povezane z bazo podatkov o iskanih osumljencih kaznivih dejanj. Policisti, ki nosijo očala, lahko o mimoidočih nemudoma pridobijo množico osebnih podatkov, med drugim ime, spol, naslov stalnega bivališča in etnična pripadnost.

Pametna sončna očala so zadnji dosežek vse močnejše kitajske visoke tehnologije. Ob desni leči očal je nameščena majcena kamera, ki je povezana z elektronsko napravo, ki po videzu spominja na pametni telefon. »Aplikacija na napravi fotografije nemudoma primerja s policijsko bazo fotografij iskanih ljudi,« je za Global Times povedal Zhang Xiaoleim, vodja lokalnih policistov. Aplikacija na napravi omogoča tudi dostop do podatkov o osumljenčevi nedavni zgodovini brskanja po spletu.

Posebna očala so kot prvi dobili policisti, ki skrbijo za varnost na eni večjih železniških postaj v velemestu Zhengzhou na severu Kitajske. Kot navaja Business Insider, so v testnem programu doslej s pomočjo očal prijeli sedem osumljencev resnejših kaznivih dejanj in 26 ljudi, ki so potovali z lažnimi dokumenti.

Zanemarjanje pravice do zasebnosti

Ker varovanje pravice do zasebnosti ni prav visoko na seznamu prioritet kitajskih oblasti, so v tej azijski državi tovrstne tehnologije v porastu. Kitajski strokovnjaki nenehno razvijajo tehnologijo za večanje nadzora nad ljudmi. Po nekaterih napovedih bo do leta 2020 na Kitajskem več kot 600 milijonov uličnih kamer, opremljenih z dodatno tehnologijo, ki bi še izboljšala sledenje ljudem. Kitajska že zdaj velja za državo z enim najbolj razvejanih sistemov nadzornih kamer na svetu – trenutno bi jih naj bilo 170 milijonov.

Pred nedavnim je BBC-jev novinar preverjal učinkovitost kitajskega nadzornega sistema. Po dogovoru z lokalno policijo se je odpravil na ulice mesta Guiyang. Takoj, ko je stopil na ulico, je zagledal vsaj štiri nadzorne kamere, policisti pa so potrebovali natanko sedem minut, da so ga našli in se z njim osebno srečali na njegovi lokaciji.