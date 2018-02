Eksperiment so izvedli v bližini kraja Mitzpe Ramon, kjer okolje zaradi sušnosti, videza, izoliranosti in geoloških značilnosti spominja na rdeči planet. Po navedbah izraelskega Ministrstva za znanost in tehnologijo so udeleženci med drugim proučevali satelitske povezave, sevanje in psihološke učinke izoliranosti. Posvetili so se tudi iskanju življenja v prsti.

Guy Ron, jedrski fizik z Univerze v Jeruzalemu, je za Reuters dejal, da namen eksperimenta ni bil zgolj v iskanju novih pristopov k proučevanju Marsa, pač pa tudi v večanju interesa javnosti. »Velik del projekta je namenjen temu, da pri mladih vzbudimo zanimanje za raziskovanje vesolja,« je še povedal Ron.

Projekt, ki so ga poimenovali D-Mars, je prvi od številnih tovrstnih projektov, ki jih bodo izvedli na različnih lokacijah po vsem svetu.