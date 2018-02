Najzmogljivejša raketa je visoka kot dvajsetnadstropna stavba, sestavljajo pa jo tri cilindrične nosilne rakete. Skupno ima 27 motorjev, ki delujejo na tekoči kisik in visoko rafiniran kerozin, s čimer ustvarijo 2500 ton močno silo, ki bo plovilo in njen tovor lahko poneslo v vesolje.

The first test flight of Falcon Heavy is targeted for Tuesday, Feb. 6th at 1:30 PM ET from Launch Complex 39A at Kennedy Space Center in Florida. When Falcon Heavy lifts off, it will be the most powerful operational rocket in the world by a factor of two. https://t.co/jzv975xKB0pic.twitter.com/yAVGdXJjEs