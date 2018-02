V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je bila zlata barva vsepovsod, nato pa jo je zamenjala srebrna. Zdaj se trendi znova vračaju k zlatu, ki interjerju podarja globino, toploto in seveda takojšnji glamur. Se bojite, da bo ta kovina v vašem domu videti kot scena iz proslule ameriške žajfnice Dinastija? Ali pa kot (pre)razkošno stanovanje Donalda Trumpa v njegovi stolpnici v New Yorku? Če jo uporabimo pravilno, je zlata barva brezčasna klasika. Predstavljamo vam, kako vnesti zlato v notranjo dekoracijo, ne da bi pretiravali (oprosti, Melania!).

Naj vam v navdih ne bo kralj Midas Najprej opozorilo: ko gre za zlato barvo v interjerju, je preveč natanko to, kar to pomeni – preveč. Vnesite jo v majhnih količinah in subtilno, denimo na podstavku svetilke ali z obrobo na klubski mizici. Najprej jo preizkusite v majhnih dozah in šele nato nadaljujte. Ko enkrat določite videz, jo lahko še vedno dodajate, toda prej preberite naslednji nasvet.

Selektivno izbrani zlati poudarki Preveč dobrega lahko hitro postane preobremenjujoče in moteče. Tako kot nošenje zlatih uhanov ali ogrlice so zlati dodatki v stanovanju močan poudarek. Če smo pri dekoraciji konservativni, naši najljubši kosi resnično izstopajo. Ko ste se odločili, kje boste uporabili zlate poudarke, razmislite o izvirnem slogu, ki bo izpostavil to žlahtno barvo, denimo vintidž ali sodobnih dodatkih posebnega videza. Selektivno izbrani zlati poudarki dodajo domu vizualni interes brez preobremenitve dekoracije.

Namesto zlate lahko tudi medenina Resnično ni treba, da so zlati dodatki iz 24-karatnega zlata. Eden od načinov, kako vključiti zlato barvo v interjer so medeninasti elementi, na primer vodne armature, vratne kljuke in ročaji pohištva. Če medenino morda povezujete z viktorijanskim obdobjem ali opremo iz osemdesetih let, naj vam povemo, da jo danes uporabljamo mnogo širše in da dejansko odlično deluje v sodobno opremljenih stanovanjih.

Odvzemite zlati njen glamur Ne hranite zlate barve le za najbolj prestižne elemente. V dekoracijo se odlično vključi na vsakdanjih objektih, kot so okvirji za slike ali namizne svetilke. Začnete lahko z jedilno mizo, na katero postavite zlate dodatke, denimo svečnike.

Naj bo (zlata) svetloba Razsvetljava je ključna, ko gre za to, da iz zlate barve in njenih izrednih lastnosti iztržimo kar največ. Ko so zlati dodatki v bližini svetlobnega vira, svetloba poudarja toplino njihovega posebnega sijaja in ustvarja prav posebno razpoloženje. Izberite pozlačene stenske svetilke ali namizne svetilke z zlatim okrasjem. Tudi zlata barva na steni kamina lahko ustvari razkošen učinek.

Zlati sijaj tekstila Sijaj zlate barve v tekstilu ustvarja razkošje bivanja, bodisi kot zlat rob na okrasni blazini ali zlata kovinska nit v okrasni odeji. Kanček zlate ustvarja čudovit kontrast z mat tkaninami, kot sta lan ali žamet. Ste pripravljeni na še več razkošja? Izberite zlato svilo, lame ali mrežasto tkanino za čudovite okenske zavese.

Pozlatite stene Tudi stene stanovanja lahko zasijejo v zlatih odtenkih ali pa zlato uporabimo za poživitev stropov. In nikar ne pozabite na tapete z zlatim vzorcem. Če se zlati barvi ne želite zavezati za dolgo, izberite lahko odstranljive tapete, ki jih po želji brez velikega truda zamenjate.