Okrepljenih mobilnih telefonov je na trgu kar nekaj, vendar le ti še vedno predstavljajo zelo majhno področje. Pod imenom xcover denimo Samsung že več let ponuja svojo robustno različico mobilnega telefona, zanimivi so tudi mobilniki podjetja Caterpillar, ki je sicer prepoznavno po buldožerjih in gradbenih strojih. Potem pa je tu podjetje Crosscall.

Leta 2009 ga je ustanovil Francoz Cyril Vidal, ki je prepoznal potrebo po trpežnejši mobilni napravi. Kot je pojasnil v enem od intervjujev, je bil naveličan nenehnih okvar, saj običajni telefoni niso bili primerni za njegov aktiven življenjski slog. Vidal namreč izhaja iz jeklarske industrije in v prostem času najraje vozi svoj vodni skuter ali pa smuča na vodi. Zamislil si je mobilni telefon, ki bo trpežen, vodoodporen in hkrati še vedno zmogljiv pri vsakodnevnih opravilih.

Crosscall ima trenutno v ponudbi šest mobilnih telefonov in kopico dodatkov zanje. Vrh ponudbe predstavlja model trekker x3, mi pa smo se zadnja dva tedna ukvarjali z modelom srednjega razreda action x3.

Robustno ohišje Prva stvar, ki jo uporabnik opazi pri tem telefonu, je seveda izjemno robustno ohišje. To je zasnovano za zaščito pred padci, hkrati pa ščiti tudi pred vdorom vlage in prahu. Opremljen je s certifikatom IP67, z IK02, ki ga ščiti pred določenimi energijskimi sevanji, in z vojaškim MIL-STD-810G, ki ga varuje pred širokim naborom najzahtevnejših okoliščin – nizkim tlakom, visokimi oziroma nizkimi temperaturami, pred padci in vibracijami in tako dalje. Action x3 bo brez težav preživel dvourni potop na globini dveh metrov. Tesnilni čepi na odprtinah so kakovostni, zato proizvajalec obljublja, da lahko telefon pustimo v plitvi vodi tudi do 24 ur. Med našim testom smo ga dejansko čez noč pustili potopljenega v umivalniku in ga nato zjutraj brez težav uporabljali naprej.