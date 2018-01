Vzeli smo mobilna telefona, ki vsak pri svojem proizvajalcu predstavljata vrh ponudbe. Pri Samsungu je to galaxy note 8, pri Huaweiju pa mate 10 pro. Na tem mestu moramo omeniti, da bi v primerjavo zelo sodil tudi Samsungov galaxy S8 plus, vendar, kot rečeno, govorimo le o najboljšem, kar določena znamka lahko ponudi.

Začnimo pri ceni. Ta se pri telefonu mate 10 pro v prosti prodaji giblje okrog 840 evrov, za note 8 pa je treba odšteti skoraj 1000 evrov. Cenovno ugodnejši huawei, vsaj na papirju, za približno 150 evrov nižjo ceno ponuja dokaj podobne lastnosti. Sicer pa velja, da vsi mobilni telefoni v tem cenovnem okviru omogočajo zelo dobro uporabniško izkušnjo, tako da lahko uporabnik po njih poseže brez slabe vesti.

Mobilni telefoni že dolgo niso zgolj telefoni, temveč pravi žepni računalniki. Za obdelavo podatkov, izvajanje nalog pa potrebujejo določeno strojno opremo. Tu pride na vrsto procesor. To so nekakšni možgani naprave. Bolj je ta zmogljiv in več ima jeder, bolje naprava deluje.

Kamera

Telefona imata po dve glavni kameri na zadnji strani ohišja. Pogovorno sicer velja, da Applov iphone in Samsungovi modeli omogočajo boljše foto- in videoposnetke, vendar mate 10 pro vsekakor ne zaostaja. Huaweijeva kamera namreč izkorišča prej omenjeno umetno inteligenco za samodejno prilagajanje nastavitev zajemanja glede na motiv. Kamera je opremljena tudi s hitro zaslonko f1.6, ki je odlična za zajemanje v slabih svetlobnih razmerah. Kamera nota 8 ima prav tako hitro zaslonko f/1.7. Obe kameri, v nasprotju s Huaweijem, sta optično stabilizirani, kar daje jasnejše slike in posnetke z manj vibracij.

Kateri je boljši? To je pogosto odvisno od motiva in okoliščin. Načeloma pa velja, da ima samsung zelo jasne posnetke, mate 10 pro pa lepo uravnotežene barve. Tudi mnenja strokovnjakov so glede tega različna. Trenutno sicer velja, da je najboljši telefon za zajemanje fotografij in videa Googlov pixel 2.