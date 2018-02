Moskovski prebivalci pravijo, da je edini način, da oblasti hitro odstranijo odvečne kupe snega, da vanj zarišejo ali z barvnim razpršilom zapišejo ime voditelja ruske opozicije, Alekseja Navalnega.

Ker seveda oblasti ne želijo nikakršne propagande proti trenutnemu predsedniku Vladimirju Putinu, kupe precej hitro, po tem ko jih »vandalizirajo«, odstranijo s prizorišč. Ime kritika je namreč v ruskih medijih skoraj vedno prikrito, tudi ko aktualni predsednik o njem poda kakšno izjavo, ga največkrat naslovi kot »tista oseba«.

Po vsej Moskvi se tako pojavlja ime Navalnega v snegu. Ljudje svoje početje tudi objavljajo na socialnih omrežjih in pravijo, da to počno iz jeze na regionalne oblasti, ki so v odstranjevanju snega s cest in pločnikov neverjetno počasne.

Prebivalka moskovskega predela Nagorni, Tatjana Grigorjeva, je bila navdušena nad inovativno idejo, ki jo je predlagal novinar Mikhail Kozjrev. Kasneje je tudi posnela, kako delavci s sneženih tal brišejo ime kritika Kremlja.