EU kritična

Obeti, da bodo predsedniške volitve v Rusiji prihodnje leto demokratične, so pod velikim vprašajem, so ocenili v Bruslju, potem ko je volilna komisija prižgala rdečo luč za kandidaturo Navalnega. V sporočilu so brez dlake na jeziku zapisali, da so bile obtožbe proti Navalnemu, zaradi katerih je bil obsojen in zato ne sme kandidirati, politično motivirane. Evropska služba za zunanje delovanje pričakuje, da bo Rusija na volitvah 18. marca omogočila navzočnost opazovalcev Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. Njihovo poročilo bo temelj za presojo poštenosti volitev, so dodali.