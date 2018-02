Za senzacijo na superveleslalomski preizkušnji v Pjongčangu je poskrbela odlična češka deskarka na snegu Ester Ledecka. Ob prihodu v cilj, zatem ko je startala kot 26., je dalj časa le nemo opazovala in mislila, da je prišlo do kakšne napake pri merjenju časa. V kamero je ob prvem nasmešku nejeverno dahnila – ne.

»Resnično ne vem, kaj se je pravzaprav zgodilo. Mislila sem si, to mora biti napaka, naredili bodo popravek. Zagledala sem mamo, spogledali sva se, nisva vedeli, kaj se dogaja,« besede olimpijske prvakinje povzema britanski Guardian.

A rezultat je bil pravi in s srebrnim odličjem se je morala na koncu vendarle zadovoljiti branilka naslova iz Sočija in povratnica po težavah s poškodbami Anna Veith, ki ji je zlato ušlo za vsega stotinko sekunde. 28-letna Avstrijka se je sicer že veselila izjemnega povratka, ki pa ji je ga vendarle za odtenek (in ob presenečenju vseh) pokvarila češka senzacija. Tretja je bila Tina Weirather iz Lihtenštajna, favoritinja Lindsey Vonn je bila po zdrsu komaj šesta.

Toda, ko smo že pri zdrsih in napakah: tudi češka svetovni prvakinja v deskanju na snegu na progi ni bila videti zanesljiva. Smuči so bile večkrat nemirne, nekajkrat je rahlo zdrsnila, celo ob zadnjem skoku je pristala preveč na repu smuči, a bila je najhitrejša. Dosežek se bo še posebej zaradi okoliščin za vselej zapisal v zgodovino alpskega smučanja in olimpijskih iger. Z morebitnim odličjem v deskanju v naslednjih dneh še toliko bolj. Kot prvi ji lahko uspe neverjeten dvojček odličij, saj se bo od četrtka naprej borila za stopničke na deskarskem veleslalomu. Kot zanimivost – Ledecka si je smuči sposodila pri Američanki Mikaeli Shiffrin.

Slovenski smučarki Maruša Ferk in Tina Robnik sta zasedli 25. in 34. mesto.