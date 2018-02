V celjskem taboru se z zadovoljstvom spominjajo zadnjega dneva lanskega septembra, ko so v Zlatorogu padle favorizirane Kielce z 31:27. A poleg skalpa še enega evropskega velikana (Kiel v Nemčiji z 29:26) je bila to ena od le dveh zmag pivovarjev – ob enem remiju – na enajstih tekmah v skupini B v letošnji ligi prvakov. Zaradi takšnega izkupička si slovenski prvaki delijo predzadnje mesto v skupini z Aalborgom (po pet točk), za šestim mestom, ki še kot zadnje prinaša napredovanje v osmino finala in ki ga trenutno drži Meškov Brest, pa zaostajajo za tri točke. Do konca skupinskega dela so samo še trije krogi, pivovarji pa proti Kielcam (na petem mestu z devetimi točkami) in Veszpremu v gosteh ter Aalborgu doma potrebujejo najmanj štiri točke, ob tem pa jim morajo iti na roko seveda tudi izidi preostalih tekem.

Želijo prekiniti niz porazov

Po koncu januarskega evropskega prvenstva na Hrvaškem so Celjani odigrali tri mednarodne tekme in vse tri izgubili: dve v regionalni ligi Seha (Zagreb, Vardar) in eno v evropski ligi prvakov (PSG). Trener Branko Tamše se pred današnjim obračunom s prvakom Evrope iz leta 2016 nadeja, da bo črnega niza morebiti le konec, vendar ob tem dodaja: »Kielce so trenutno v dobri formi, mi pa nismo na želeni ravni. Poljaki se zelo dobro zavedajo, da so izgubili v Celju, zato bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da se nam maščujejo. Želim, da se moji igralci sprostijo in odigrajo tako, kot znajo, in pokažejo znanje, ki ga premorejo. In da končno vendarle začnemo počasi obračati rezultatsko krivuljo navzgor.«

Celjski ostrostrelec Borut Mačkovšek je k zmagi proti 14-kratnim prvakom Poljske septembra lani prispeval dva gola, igral je s poškodovanim komolcem, zaradi tretje dvominutne izključitve pa je dobil rdeči karton in je moral predčasno z igrišča že v 42. minuti. Pred današnjim obračunom – Celjani proti Kielcam v zmagah vodijo kar s 6:1 – z ekipo, ki ima v svojih vrstah tudi tri Slovence (Blaž Janc, Uroš Zorman, Dean Bombač) in ki je pred začetkom sezone za dve leti posodila dva svoja igralca Celju Pivovarni Laško (Španec Daniel Dušebajev in Branko Vujović, Črnogorec s poljskim potnim listom), Borut Mačkovšek priznava: »Čaka nas zelo težka tekma na Poljskem, saj trenutno ne kažemo najboljše forme. Osebno mi sicer gre kar dobro, vendar bi to seveda takoj zamenjal za uspehe ekipe. Vseeno verjamem, da smo sposobni že v Kielcah pokazati nov dvig forme in presenetiti tekmeca, ki mu naš slog igre nikakor ne ustreza.«