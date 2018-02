Slovenski rokometni prvaki so doživeli osmi poraz v evropski ligi prvakov, tri tekme pred koncem skupinskega dela pa se jim vse bolj oddaljuje tudi preboj v osmino finala. Celjska zasedba ima po današnjem porazu z imenitnim PSG že tri točke zaostanka za šestouvrščenim beloruskim Meškovom iz Bresta, ob tem pa tudi izjemno neugoden razpored.

A njegovi napotki niso obrodili sadov, izjemno potentni rokometaši francoske zasedbe, ki so v mesto ob Savinji pripotovali praktično z vsemi svojimi najboljšimi možmi - manjkal je le Danec Mikkel Hansen -, so na vse njihove poskuse imeli ustrezne odgovore, v 24. minuti pa so gostiteljem že ušli na sedem golov (9:16).

Rokometni superzvezdniki iz Pariza so v nabito polnem Zlatorogu zelo hitro pristrigli peruti Celjanom, ki so si po pičlih petih minutah igre pridelali zaostanek treh golov (1:4), le pet minut kasneje pa je že bilo 3:8. Strateg celjske ekipe Branko Tamše je z določenimi korekcijami skušal poživiti igro svojih varovancev, v 15. minuti pa je - pri zaostanku petih golov (7:12) - zahteval minuto odmora.

Najprej se bo 17. februarja pomerila s slovensko obarvano poljsko zasedbo Vive Kielce, kjer igrajo Uroš Zorman, Blaž Janc in Dean Bombač, nato bo gostila danski Aalborg (24. februar), na koncu pa bo še gostovala pri madžarskem Veszpremu (3. marec), kjer igrajo trije otroci celjskega kluba (Dragan Gajić, Blaž Blagotinšek in Gašper Marguč) ter številni njeni nekdanji igralci (Hrvata Renato Sulić in Mirko Alilović, Madžar Mate Lekai in Bošnjak Mirsad Terzić).

Preobrat jim ni uspel

V končnici prvega polčasa so Tamšetovi varovanci vendarle strnili svoje vrste, naredili delni izid 4:0 in znižali na 13:16. V začetku drugega polčasa so bili povsem enakovredni, ob tem pa zapravili nekaj priložnosti, da se približajo na dva gola zaostanka. A tega niso storili, kar je mednarodno obarvana francoska zasedba, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor in trener Celja Zvonimir Noka Serdarušić, znala izkoristiti in ji v 40. minuti ušla na pet golov (15:20).

A Celjani niso vrgli puške v koruzo, z bojevito in srčno predstavo so v 44. minuti vendarle znižali na 18:20. Zlatorog je bil na nogah in v pričakovanju novega podviga svojih ljubljenčkov, a do njega ni prišlo. Imenitni zvezdniki francoske ekipe so zadeve hitro postavili na svoje mesto in jim v 51. minuti ušli na šest golov (19:25). Celjani so v končnici poskušali uprizoriti nov preobrat, štiri minute kasneje so prepolovili zaostanek (23:26), bližje pa niso mogli.

V celjski ekipi je bil najbolj učinkovit Borut Mačkovšek s sedmimi goli, Tilen Kodrin je prispeval pet zadetkov.