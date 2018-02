Benjamin Savšek orje ledino in premika meje mogočega

Tudi kanuista Benjamina Savška je za nagrado predlagal Olimpijski komite Slovenije, ob njem pa še Kajakaška zveza Slovenije in Kajak kanu klub Tacen. V pojasnilu so zapisali, da se je Savšek v svoji 22-letni športni karieri izbrusil v vrhunskega slovenskega športnika. Že vrsto let je član slovenske reprezentance in eden najboljših kanuistov v slalomu na divjih vodah na svetu.

Da sodi v sam svetovni vrh, kažejo številni vrhunski rezultati na domačih in mednarodnih tekmovanjih, v svetovnem pokalu, na evropskih in svetovnih prvenstvih ter olimpijskih igrah. Vsi njegovi športni napori, odrekanja, treningi in absolutna osredotočenost na dosego ciljev so leta 2017 obrodili njegov najboljši rezultat. Benjamin je osvojil naslov svetovnega prvaka v slalomu na divjih vodah v Pauju v Franciji.

Potem ko je bil na dveh svetovnih prvenstvih zapored dvakrat drugi, se mu je leta 2017 uspelo povzpeti na najvišje mesto. S svojim odnosom do športa in športnim načinom življenja je velik zgled mlajšim tekmovalcem in njihov vzornik. Z vrhunsko tehniko orje ledino v kanuju in premika meje mogočega v svojem športu. Leta 2012 je že prejel plaketo Stanka Bloudka, leta 2013, 2014 in 2015 pa priznanje za športnika Ljubljane.