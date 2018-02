Bog vse vidi, bog vse ve V ljubljansko stolnico svetega Nikolaja je 32-letna državljanka Bosne in Hercegovine prišla z nečednimi nameni. Namesto da bi zmolila očenaš in zdravamarijo ali pa si kot turistka vsaj ogledala čudovito notranjost, je skupaj s partnerjem stopila do kitajske turistke. Začela sta jo objemati, a ne zaradi božje ljubezni, pač pa zaradi hudičevega pohlepa. S spretnim manevrom ji je Bosanka iz torbice sunila denarnico in jo izročila pajdašu, ki je začel bežati iz cerkve. Preostalim prisotnim je osumljenko uspelo zadržati vse do prihoda policije, možakar pa je z denarnico s stotimi evri pobegnil neznano kam. 32-letno državljanko Bosne in Hercegovine je preiskovalni sodnik poslal v pripor, možakarja pa policisti še iščejo. Če kaj drži, da bog vse vidi in vse ve, ga bodo z božjo pomočjo kmalu našli.

Pustni šemi Ljubljanska mulca sta pust izkoristila za to, da bi lažje zakrila svoje nečedne podvige in se izmaknila roki pravice. Seveda jima ni uspelo. Nekdo je na policijo poklical, da moška v pustni maski vlamljata v parkirana vozila v Dvorakovi ulici v Ljubljani. Maske gor ali dol, pustni šemi so prijeli pravi (in ne našemljeni) urni policisti, še preden sta utegnila zapustiti garažo. Marljivi možje v modrem so opravili svoj del posla in ugotovili, da sta s kladivcem za razbijanje stekla vdrla v nekega passata in iz njega nista ukradla – nič. Na podoben način sta vlomila še v fiata bravo in iz njega ukradla nič manj in nič več kot troje sončnih očal. Policisti so 18- in 15-letniku zasegli še nekaj nakita, za katerega pa še ugotavljajo, kje sta ga dobila.

Mislil je, da je Hamilton Celjski policisti so v Prekopi pri Žalcu ustavili voznika, ki je drvel skozi naselje s hitrostjo 110 kilometrov na uro. Ne samo da je to seveda 60 kilometrov na uro preveč, njegova divja vožnja je bila tudi izjemno nevarna. Na tem delu ceste, kjer je divjal, je namreč kup križišč, nekaj zelo slabo preglednih in tudi nekaj prehodov za pešce. Pri hitrosti 110 kilometrov na uro voznik v eni sekundi prevozi približno 30 metrov, pot ustavljanja na suhi cesti pa je skoraj sto metrov. Divjaka jim je uspelo ustaviti, nekaj te nespametnosti pa razloži tudi rezultat preizkusa z alkotestom. Ta je pokazal kar 0,67 miligrama ali po starem poldrugi promile.

Mislil je, da je Tyson O še enem bedastem posnemovalcu poročajo iz Italije. Tam imajo nekega precej divjega bodibilderja in ljubitelja borilnih veščin z dolgo kartoteko nasilništva in drugih kaznivih dejanj. Zdaj pa se je pred sodiščem znašel zato, ker je vozniku taksija v Milanu meni nič, tebi nič – odgriznil uhelj! Saj se spominjate norega boksarja Mika Tysona, kajne. Ta je pred več kot 21 leti v ringu odgriznil del ušesa Evanderju Holyfieldu in ga izpljunil na tla. Kako se je razpletla zgodba iz Las Vegasa, je športna zgodovina. Kako se je razpletla zgodba iz Milana? Antonio Bini bo moral taksistu plačati 28.000 evrov odškodnine in še pet tisočakov za njegove sodne stroške. Kazenski postopek proti ljubitelju človeških ušes pa še poteka.