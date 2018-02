Marshallov plan in dolgovi v EU

Pomembno vprašanje v konceptu krepitve ekonomske in denarne unije je, kako se lotiti nakopičenih javnih dolgov v državah območja evra, ki so se močno povečali v gospodarski krizi. Temeljna vzroka za njihovo povečanje sta bila reševanje slabih posojil bank in poslabšanje fiskalnega položaja zaradi negativne gospodarske rasti in povečanja brezposelnosti. Dokončanje bančne unije in zagotavljanje fiskalne stabilnosti z upoštevanjem fiskalnih pravil ne bo uspešno, če bodo bilance javnih financ obremenjene s prevelikimi dolgovi glede na BDP. Odplačevanje prevelikih dolgov zmanjšuje fiskalni prostor za razvojne investicije, povečuje stroške financiranja na kapitalskih trgih in zmanjšuje možnost za proticiklično fiskalno politiko držav članic evrskega območja.