Dolžniške skrbi in logika švabske gospodinje

Bolj ko se oddaljujejo posledice velike gospodarske krize, manj je spet občutka za racionalno ekonomsko politiko, ki naj bi upoštevala, da se gospodarstvo po pravilu razvija ciklično in da trg samodejno ne more učinkovito rešiti vseh novo nastajajočih neravnotežij med ponudbo in povpraševanjem. Zato je pomembna vloga ekonomskih politik in med njimi predvsem denarne in fiskalne politike. Še toliko bolj je to pomembno v denarni uniji institucionalno samostojnih gospodarstev, kot je evropska monetarna unija (EMU).