Jasno z Andrejem Velkavrhom: Za zimo pride pomlad. Brez napake

Zima se trudi, tega ne moremo oporekati. Kot da bi si hotela oprati ime. Najprej je poskusila s snegom. Pa ne enkrat, trikrat (v maniri, da so vse dobre stvari tri). Ponekod celo štirikrat. A kaj, ko to ni povsod pomagalo, saj se je po koncu sneženja le še cedilo, temperatura pa ni hotela pod ničlo. Res škoda, ljubiteljem snega in zime je bilo najbrž prav težko pri srcu. Toliko truda za prazen nič. Ampak to je bilo samo po nižinah, če ste stopili samo malo višje, je bilo vendarle drugače. No, zdaj, ko se je vendarle marsikje zjasnilo, se je pokazala še druga stran zime – mraz. Pa čeprav je bilo res mrzlo le v nekaterih krajih na Notranjskem, Kočevskem in Gorenjskem. Ampak zima se trudi in to je tisto, kar šteje.