Blizu trideset pripadnikov posebne policijske enote murskosoboške policijske uprave, ki so izurjeni za razreševanje najbolj zapletenih in kočljivih položajev, ducat običajnih policistov in vsaj deset kriminalistov je danes več kot štiri ure opravljajo hišne preiskave v romskih naseljih v Beltincih in Dokležovju.

Že okoli 5. ure zjutraj so začeli preiskovati hiše v obeh vaseh, tja pa jih je zvabila prijava, da tamkajšnji prebivalci domnevno doma nezakonito hranijo strelno orožje. »Najdenih in zaseženih je bilo več različnih kosov prepovedanega orožja in manjša količina prepovedane droge. Po zbranih obvestilih bo zoper osumljene podana kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja grožnje,« so skopo sporočili iz policijske uprave Murska Sobota.