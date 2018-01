Učinkovito kaznovanje Romov

Pred nekaj leti se je ministrica za socialne zadeve Anja Kopač Mrak zavzela, da bi bila socialna pomoč, ki jo od države prejemajo najrevnejši, res nedotakljiva. Nedotakljivost je zapisana v zakonu, vendar so si takrat banke vseeno jemale denar z računov najrevnejših. Kadar so upniki na tekoče račune najrevnejših vlagali izvršbe, te prav zaradi nedotakljivosti socialnih pomoči niso bile izvršene, banke pa so si s teh računov vseeno poplačale stroške storitev, ki jih morajo bančni uslužbenci ob izvršbah opraviti. Ministrica se je dve leti trudila, da se je to končalo. »Lahko bi rekli, da država ljudem daje premalo za dostojno življenje, vendar moramo onemogočiti, da se jim to jemlje,« je spodbujala poslanke in poslance, ko so sprejemali ta zakon.