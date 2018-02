Po sedmih informativnih pogovorih z Benjaminom Netanjahujem in dobrem letu zbiranja dokazov je izraelska policija državnemu tožilstvu priporočila, da proti premierju vloži obtožnico v dveh ločenih primerih korupcije. V prvem je osumljen, da so z ženo Saro in sinom Jairjem prejemali nedovoljena darila od poslovnežev, med katerimi sta izpostavljena izraelski filmski producent Arnon Milchan in avstralski milijarder James Packer. Šlo naj bi za drage cigare in penine ter nakit v skupni vrednosti okoli 230.000 evrov v zadnjih desetih letih. Netanjahu, ki z daljšo prekinitvijo v prvem desetletju tega stoletja zaseda premierski stol že ducat let, je v drugem primeru osumljen še zakulisnega dogovarjanja z Arnonom Mozesom, založnikom popularnega časnika Yediot Aharonot, z zagotovilom čim bolj prijaznega poročanja v zameno za omejevanje brezplačnika Israel Hayom (Izrael danes), ki ima največjo dnevno naklado in ki se ga je zaradi izjemne naklonjenosti vladajočemu Likudu oprijel vzdevek Bibiton (Bibi Izraelci kličejo Netanjahuja, iton pa je hebrejski izraz za časopis).

Negotova obtožnica O morebitni obtožnici, ki naj bi zajemala podkupovanje, goljufijo in kršitev zaupanja, bo odločal državni (prej vojaški) tožilec Avichai Mandelblit, svojčas Netanjahujev sodelavec. Najprej se bo pogovarjal s premierjevimi odvetniki, kar se lahko zavleče na več mesecev, zato skorajšnjega razpleta ni pričakovati. Tudi če bo do obtožnice prišlo, pa je malo verjetno, da bo to premierja prepričalo k odstopu, h kateremu ga zdaj poziva opozicija, protestniki na izraelskih ulicah pa so ga že med policijsko preiskavo. Kar zadeva vladajočo koalicijo, ima Netanjahu v njej stabilno podporo, sam pa je v slabe četrt ure trajajočem televizijskem nagovoru državljanom zatrdil, da so vse obtožbe neutemeljene ter da nimajo nobenega vpliva na delo vlade. »Ne jaz ne kdo drug se ne pripravlja na volitve. Še naprej bomo sodelovali za dobrobit izraelskih državljanov do konca mandata,« je zatrdil ter za policijsko ovadbo dejal, da je »luknjičava kot švicarski sir«. Komentatorji pravijo, da so se izraelski preiskovalci primera lotili izredno pazljivo, ne le zaradi možnosti, da očrnijo premierja, ki se lahko na koncu izkaže za nedolžnega, ampak tudi zaradi varnostnih groženj, s katerimi se Izrael sooča v regiji. Bivši premier Ehud Barak je tvitnil, da policijske ugotovitve »dvigujejo lase«, Bela hiša pa pravi, da gre za notranjo zadevo Izraela.