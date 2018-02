Kot je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil tiskovni predstavnik stranke Likud, je Netanjahu to danes sporočil poslancem svoje stranke Likud.

»Glede na vprašanje izvajanja suverenosti vam lahko povem, da se že nekaj časa o tem pogovarjam z Američani,« je dejal Netanjahu glede na pojasnila tiskovnega predstavnika.

V Beli hiši so medtem že zanikali, da bi potekali taki pogovori. Tiskovni predstavnik Bele hiše Josh Raffael je pojasnil, da »ZDA in Izrael nikoli nista govorila o tovrstnih predlogih in da je predsednik še vedno osredotočen predvsem na svojo mirovno pobudo«, še poroča AFP.

Netanjahu je poslancem tudi pojasnil, da se želi o vsaki taki odločitvi uskladiti z ZDA, ker so za Izrael strateškega pomena.

Izraelski premier je pod pritiskom nacionalističnih strank, da naj sprejme zakonodajo, s katero bi si Izrael priključil številne naselbine na Zahodnem bregu. Zakonodajo sta predlagala dva poslanca; med njima je eden tudi iz Likuda.

Netanjahu je v nedeljo ustavil nadaljnjo obravnavo te zakonodaje, ker da se morajo najprej posvetiti varnostnim vprašanjem, potem ko je čez vikend Izrael nad Sirijo poslal svoja letala.

Izraelu pričakuje, da bo ohranil nekaj naselbin na zasedenih ozemljih Če bi Izrael enostransko priključil judovske naselbine, bi to zagotovo sprožilo nov val ogorčenja v mednarodni skupnosti. A ker se je ameriški predsednik Donald Trump s priznanjem Jeruzalema za prestolnico Izraela in napovedjo selitve ameriškega veleposlaništva tja očitno postavil na stran Izraela, je to izraelske poslance opogumilo, da je morda zdaj pravi čas za tak korak, še navaja AFP. Predstavnik palestinskih oblasti Saed Erekat se je že odzval, da gre za načrtno krajo palestinskega ozemlja in to v sodelovanju z ZDA. Neimenovani predstavnik Netanjahujeve vlade je zatem pojasnil, da izraelski premier Washingtonu ni predstavil nobenih posebnih načrtov glede priključitve naselbin, »vsekakor pa tudi ZDA niso dale nobenega soglasja predlogom«. Je pa stališče Netanjahuja tako, da »če bodo Palestinci še naprej zavračali pogajanja o miru, bo Izrael predstavil svoje alternative«, je še povedal omenjeni predstavnik. V Izraelu pričakujejo, da bodo ohranili nekaj naselbin na zasedenih ozemljih, četudi bo prišlo na koncu do rešitve dveh držav, kot je predvideno tudi z resolucijami Združenih narodov, torej tudi do vzpostavitve palestinske države. Vsekakor se bosta morali strani o statusu teh naselbin dogovoriti, podobno kot bi se morali glede statusa Jeruzalema, predvsem vzhodnega dela tega mesta, za katerega Palestinci upajo, da bo nekoč lahko prestolnica njihove države.