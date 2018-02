Na občini so pojasnili, da so arboristi ugotovili, da lipa odmira in je zato nevarna za okolico. Zato so na občini pridobili vse potrebne dokumenta za odstranitev odmirajočega, a zaščitenega drevesa. V ljubljanski območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije so jim novembra lani izdali tudi kulturnovarstveno soglasje za odstranitev drevesa, a pod pogojem, da bodo tam zasadili novo lipo. Drevo skupaj s cerkvijo namreč tvori celoto, saj je že arhitekt Jože Plečnik v nadstrešku cerkve pustil izrez za nemoteno rast drevesa. Kot so zdaj sporočili z občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, bodo zmletje korenin, dobavo zemlje in posaditev nove lipe začeli predvidoma še ta mesec, odvisno od vremenskih razmer.