Prave gobe za popustni čas: Šampioni? Šampinjoni!

Tako, pust je s svojimi norčijami k prvi sreči mimo, zima pa k drugi sreči še ne. Šolske počitnice se namreč še niso začele in kaj klavrno bi bilo videti otročad, ki se s sankami in smučmi obupano spušča po blatnih, prav nič zasneženih hribih in kucljih… Ampak od marca, ko zima naposled le opeša, nas kljub temu ločita le še dva tedna. Potem pa dan žena z zvončki, trobenticami, telohom, mačicami… In regratom! Kmalu bo vse vzbrstelo in na voljo bo cel kup okusnih pomladnih zeli, ki jih bomo v tej rubriki seveda podrobneje obravnavali… Že danes pa lahko svoje bližnje razvajamo denimo z gobami. Šampinjoni so vrsta najpogosteje gojenih gob, ki jih lahko v trgovini sveže kupimo prav vse leto. In to kar dve vrsti, bele in rjave, ki se po okusu niti ne razlikujejo kaj dosti. Resda ne gre za kakšno posebno gobarsko trofejo, lahko bi celo rekli, da so to zaradi precej nevtralnega okusa in skoraj neskončne lahkotnosti priprave ter zares nizke cene nekakšne generične, osnovne gobe. Vsak jih pozna in prav nobene bojazni ni, da bi se s šampinjoni zastrupili. Še več, lahko jih uživamo sveže, morda narezane ne zares tenke rezine in marinirane v olju. Še največkrat jih popečemo ali z njimi obložimo pico, porabimo jih za različne perutninske omake in rižote, popražene lahko primešamo solati iz radiča ali listnati solati. Odličen in slikovit prigrizek nastane, če večjim primerkom odstranimo bete in vdolbine napolnimo denimo s sirom ali v vsako ubijemo po eno prepeličje jajce, vse skupaj po okusu začinimo in zapečemo v pečici (na fotografiji). Zagotovo pa ne boste ustrelili mimo niti, če jih pripravite po tokratnem receptu.