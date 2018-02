Carolina je bila tokrat nepremagljiva. Do 28 minute so domači povedli že z izidom 5:0. V naletu je bil branilec Justin Faulk, ki je v razmaku dvanajstih minut kraljem zabil tri gole, Jeff Skinner je zabil dva gola, za tretjo zaporedno zmago Caroline sta zadela tudi Jacob Slavin in Sebastian Aho. Cam Ward je ubranil 27 strelov kraljev.

Kralji so se prebudili šele v drugi tretjini. Prvi zadetek za gostujočo ekipo je ob moštveni premoči prispeval kapetan Kopitar, ki je bil uspešen v 32. minuti. Nato sta zadela še Tyler Toffoli in Torrey Mitchell, kar pa je bilo premalo za preobrat in morebitni podaljšek.

Carolina je dobila tudi strelski obračun, saj so domači hokejisti sprožili 41 strelov, gostujoči pa 30. Zlasti slaba je bila prva tretjina, ko so kralji sprožili le tri strele proti nasprotnim vratom (3:18).

Los Angeles je igral brez suspendiranega Dustina Browna in poškodovanega Trevorja Lewisa. Nezanesljiv je bil vratar Jonathan Quick, ki je po Faulkovem tretjem golu šel na klop, v golu pa ga je zamenjal Darcy Kuemper.

Kralje v četrtek čaka tekma v gosteh v Pittsburghu.