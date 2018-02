V Združenih državah Amerike velja deskanje za enega najbolj gledanih zimskih športov. Po priljubljenosti prekaša tudi alpsko smučanje. Največje zasluge imajo tako imenovane X-igre, na katerih smučarji in deskarji v snežnem žlebu, snežnem parku, krosu in akrobatskih skokih tekmujejo v spektakularnih potezah in trikih. Tudi nagradni skladi teh vsakoletnih iger so dovolj visoki, da se tekmovanj udeležijo vsi najboljši.

Ko je bilo deskanje prostega sloga leta 1988 prvič zastopano na olimpijskih igrah, so se mnogi spraševali, kakšno zvezo ima »zabavljaška« disciplina z vrhunskim športom. Toda po dvajsetih letih je deskanje postalo že tradicionalna panoga največjega zimskega dogodka vsakih štirih let. V njej so daleč najuspešnejši prav Severnoameričani, ki v Južni Koreji premikajo tudi starostne meje.