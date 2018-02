Choijeva je bila glavna akterka v korupcijski aferi, zaradi katere je morala Parkova oditi s predsedniškega položaja. Bila naj bi »alfa in omega afere«, kot je na sodišču v Seulu ob začetku sojenja ocenil tožilec, ki je sicer zanjo zahteval 25 let zapora.

Sodnik je danes dejal, da je obsojena izkoristila »dolgotrajne zasebne vezi« s Parkovo, ko je od podjetij zahtevala denar za ustanove, ki jih je nadzorovala. Skupno je prejela 13 milijonov dolarjev od telekomunikacijskega giganta Samsung in maloprodajnega konglomerata Lotte ter se »na široko vmešavala v zadeve države«. »Krivda obtožene je težka,« je poudaril sodnik, kljub temu pa Choijeva ni pokazala obžalovanja. Ves čas je namreč zavračala krivdo in vztrajala, da je žrtev politične zarote proti Parkovi in da so ji vse podtaknili.

Južnokorejski parlament je Parkovo, prvo žensko na čelu Južne Koreje, zaradi korupcijskega škandala odstavil decembra 2016, ustavno sodišče pa je nato odstavitev potrdilo marca lani. Parkova naj bi svoji tesni prijateljici pomagala pri izsiljevanju podjetij za denar in ji dovolila, da se brez uradnih pooblastil vmešava v državne zadeve, sojenje proti njej pa še ni končano.

Skupaj s Choi je bil danes po poročanju AFP na dve leti in pol zapora obsojen še prvi mož skupine Lotte Shin Dong-bin. Ker je bil na prostosti ob plačilu varščine, so ga danes kar na sodišču aretirali in odpeljali v zapor. Že pred tem je bil na šest let zapora obsojen pomočnik Parkove Ahn Jong-beom.