Lee Jae Yong je podpredsednik podjetja Samsung Electronics in naslednik velikega Samsung imperija, katerega je v preteklem letu vpletel tudi v veliko korupcijsko afero. Obtožen je bil podkupovanja zaupnice takratne predsednice Južne Koreje Park Geun Hye z več milijoni ameriških dolarjev v zameno za politične usluge. Z donacijami naj bi Samsung dobil podporo južnokorejske vlade za veliko prestrukturiranje, ki bi okrepilo nadzor podpredsednika nad delovanjem celotnega podjetja.

Afera je predsednico takrat odnesla s položaja, saj naslednik Samsunga ni bil edini, ki so ga z njo povezali v koruptivnih poslih. Med vpletenimi podjetji sta bila tudi Hyundai in Daewoo. Lee je bil takrat obsojen za vrsto kaznivih dejanj, med njimi tudi podkupovanja in poneverbe dokumentov; ekipa, ki ga brani, pa še danes trdi, da so bila vsa takratna plačila izvršena brez njegovega vedenja.