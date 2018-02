Kot pravi Mitja Molan, predsednik artiškega društva, ki vključuje okoli 200 posavskih sadjarjev, so sadjarski dnevi dobrodošla priložnost za srečanje sadjarjev z vseh koncev Slovenije, izmenjavo izkušenj, pridobivanje novega znanja. Dvodnevna prireditev je namreč vedno obarvana tudi strokovno. Letošnjo bodo med drugim posvetili posledicam lanske katastrofalne pozebe, ki je mnogim posavskim sadjarjem »odnesla« ves pridelek. Kot pravi Molan, so bili posavski sadjarji še dodatno oškodovani, saj je mnoge nasade pozeba prizadela že drugo leto zapored. »Letos vsekakor upamo na boljše leto, sneg je padel še pravi čas,« dodaja Molan. Govorili bodo tudi o zatiranju hruševe bolšice in drugih škodljivcev, o tem, kaj čaka sadjarje na področju varovanja rastlin, pa tudi o trajnostnem gospodarjenju s tlemi v sadovnjaku. Sredino popoldne bodo namenili tudi pridelovalcem jagodičja in med drugim predstavili specializirano kmetijo v Avstriji.