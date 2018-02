Mirni protesti različnih združenj

Medtem ko je na Pantovčaku potekalo srečanje obeh predsednikov, je nekaj kilometrov stran, sredi Zagreba, protestiralo več sto pripadnikov različnih hrvaških združenj, ki izhajajo iz vojne. Niso se želeli sprijazniti v obiskom Vučića, ki ga imajo za vojnega hujskača in četnika, a so tudi sami med protesti občasno uporabljali zloglasno ustaško geslo Za dom spremni. Kritizirali so tudi hrvaško predsednico. Hrvaška policija pa je preprečila, da bi protestniki pričakali srbskega predsednika pred poslopjem vlade in sabora.