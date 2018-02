Z zaslišanjem dveh prič, ki ju je predlagala obramba, se je danes nadaljevalo sojenje 51-letnemu Ljubljančanu Bojanu Kajfežu, obtoženemu, da je sredi lanskega aprila na terasi Kluba Pržan ustrelil najemnico Petro Kramberger. »Bojan je Petro vedno spraševal, kdaj mu bo vrnila denar, ona pa je bila posmehljiva: pošiljala ga je v p.m. in govorila, da mu bo poslala neke ljudi za vrat,« je med drugim pripovedoval možakar, ki je v lokalu delal proti koncu leta 2016, torej nekaj mesecev pred umorom.

Tako je potrdil Kajfežev zagovor, da mu je Krambergerjeva dolgovala denar. Obtoženi trdi, da sta bila prijatelja in da je tudi on v najem lokala v Pržanu vložil precej denarja, v ta namen je vzel tudi hipoteko na hišo. Torej sta bila poslovna partnerja, čeprav je bil lokal uradno pisan na njeno podjetje. Dogovorila sta se, da se bo v enem letu iz posla umaknil, ona pa mu bo vrnila denar in polovico obresti. A potem se dogovora ni držala (dolžna naj bi mu bila najmanj 21.000 evrov), nasprotno, posmehovala se mu je, češ, kdo ti bo pa verjel, da si mi dal posojilo. Zaradi tega mu je grozil rubež hiše.

Droga in dolgovi Obe danes zaslišani priči je sodnik Marko Češnovar povabil zato, da bi nekoliko razjasnili odnos med obtoženim in pokojno. Prvi je tako povedal, da je Krambergerjeva sprva nanj naredila dober vtis, potem pa je svoje mnenje hitro spremenil. »Bila je nehvaležna, imela je poniževalen odnos. Ostala mi je dolžna precej denarja, kakih 2300 evrov. Večkrat sem jo prosil, naj mi vrne, ona pa je rekla, da pač nima,« je pričal. Lokal naj bi slabo vodila, precej je bilo zaprtih zasebnih zabav, na katerih se je uživala droga. Tudi ona jo je jemala. »Videl sem, da je v kuhinji vzela kokain. S partnerjem sta konzumirala veliko droge,« je povedal. Tudi Kajfež trdi, da je bila slaba družba, v katero je zabredla, vzrok, da si je nakopala velike dolgove in mu ni nič vrnila. Dolžna naj bi bila tudi drugim. To je potrdila tudi priča, češ da so v lokal večkrat prišli po dva, trije, ji grozili in zahtevali denar. Ker je pogosto ni bilo v lokalu, je po besedah priče obtoženi večkrat delal namesto nje. »Bojan je bil zelo korekten, včasih je namesto nje plačeval delavke. Petra je bila do njega sovražno naravnana, kar se mi je zdelo čudno, saj jo je vedno vlekel iz finančne stiske,« je dejal. Na vprašanje, zakaj je nehal delati v lokalu, je odvrnil, da mu je zaradi odnosa delodajalke »počil živec«. »Kar koli si naredil, nisi bil nič vreden. Tebi je, če tako rečem, padla tema na oči, jaz pa sem raje prej šel,« je odgovoril Kajfežu.