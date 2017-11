Z zaslišanjem prič se je nadaljevalo sojenje Bojanu Kajfežu, ki je 17. aprila popoldne na letnem vrtu lokala Klub Pržan v Ljubljani ustrelil najemnico lokala Petro Kramberger. »Bila sem pri vratih, ko sem zagledala gospoda, ki je streljal v gospo Petro. Takrat je še stala in se držala za trebuh. Ni bilo videti, da gre zares, dokler se ni pojavila kri. Rekla je, stari, ustrelil si me, potem pa padla. Ko je končal, sem zavpila: 'Kaj si naredil, kaj si naredil!' On pa je rekel, da si je to zaslužila, nekaj v smislu, da je uničila pet družin in njegovo pokojno ženo tudi,« je povedala ena od prič. »Strelov je bilo veliko, štela jih nisem,« je še razložila, na vprašanje, kako dolgo so trajali, pa, da verjetno kakih pet sekund, a njej se je zdelo, da celo večnost.

Ni se upiral Kot smo že pisali, se Kajfež zagovarja, da sta bila s Krambergerjevo prijatelja in poslovna partnerja, kajti tudi sam je v lokal v Pržanu vložil veliko denarja, dobil ga je tako, da je vzel hipoteko na hišo. Toda Krambergerjeva je padla v slabo družbo, jemala je droge, si nakopala velike dolgove in nič mu ni vrnila, čeprav je bilo tako dogovorjeno. Nasprotno, celo delala se je norca, da mu nihče ne bo verjel, da je vložil denar v lokal, saj je bil uradno pisan na njeno podjetje. Tistega dne se je, kot je zatrdil, hotel z njo samo pogovoriti, ona pa se je smejala in mu grozila, da bo poklicala prijatelje, ki bodo obračunali z njim ali njegovo prijateljico, če ne bo odnehal. Zdaj je obtožen umora in povzročitve splošne nevarnosti, saj je bilo v času streljanja v lokalu precej gostov, tudi otroci. Priča iz uvoda je povedala, da je bil od žrtve oddaljen »dva dolga koraka«, ko je streljal. Ko so jo vprašali, kaj je bilo takrat za žrtvijo (in kar bi tudi lahko zadel), je odgovorila, da cerada. Razložila je, da je potem zataknil pištolo za pas in šel v notranjost lokala. »Sledila sem mu in še kar ponavljala, kaj si naredil, kaj si naredil. On se je sprehodil do šanka, tam pa sem ga od zadaj objela in držala, dokler ni prišel moj brat in mu vzel pištolo. Potem ga je on držal do prihoda policije. Ni se mi upiral, rekel mi je tudi, 'saj sem počakal, da so šli otroci stran',« je pričala.