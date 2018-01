Enainpetdesetletni Bojan Kajfež, ki mu tožilstvo očita umor iz maščevalnih vzgibov, ker je na lanski velikonočni ponedeljek na terasi kluba Pržan z osmimi streli v trebuh in prsni koš umoril prijateljico in poslovno partnerico Petro Kramberger, trpi za narcistično motnjo. To je ugotovila izvedenka, psihologinja dr. Sanja Šešok.

Taka motnja sicer ni nič posebnega, ima jo mnogo ljudi, je pa lahko razlog, da pride do tako imenovanega narcističnega besa. In prav to naj bi se zgodilo Kajfežu usodnega dne. Psihološko in psihiatrično mnenje je v tem procesu sila pomembno, saj utegne vplivati na izrek kazni obtoženemu umora.

Kaj je narcistični bes? Osebe z narcistično motnjo so željne komplimentov. Ko jih neka oseba hvali in poveličuje, jo malikujejo in idealizirajo. Če pa jih doleti kritika, četudi konstruktivna, jim ta tako zamaje samozavest, da se malikovanje spremeni v bes. Že tako ali tako je za narcise značilno skrajno nihanje razpoloženja. Bes pa naj običajno ne bi vodil v fizično nasilje, prej v prekinitev stikov. Ni pa tako nasilje izključujoče, in prav to se je očitno lahko zgodilo tudi v tem primeru. Narcisoidni bes je Kajfežu zameglil možnost obvladovanja, meni izvedenka Šešokova, a, kar je za sodni proces pomembno, ne gre za bistveno zmanjšano prištevnost. Podobno meni tudi izvedenka psihiatrične stroke dr. Bojana Avguštin Avčin. Sposobnost razumevanja lastnih dejanj pri Kajfežu ni bila niti okrnjena, meni psihiatrinja. Kaj pa zmožnost obvladovanja? Zaradi besa da je bila znižana, a ne bistveno. Glede prištevnosti pa dvoma ni. Ni šlo za neprištevnost, niti ne za bistveno zmanjšano prištevnost. Taki mnenji bi morali biti za tožilsko stran ugodni, a v tem primeru ne povsem. Tožilec Marko Godec namreč zastopa stališče, da je Kajfež moril zaradi maščevanja, zdaj pa vse kaže na to, da je šlo za narcistični bes. Do prihodnje obravnave 12. februarja, ko bodo zaslišali še nekaj prič, ki jih je predlagal Kajfež in ki bodo povedale več o odnosu med obtoženim in umorjeno, se bo tožilec moral odločiti, ali bo predlagal še eno izvedensko mnenje.