Po letu 1999, ko je tedanji prometni minister Anton Bergauer zagnal letalsko povezavo Maribor–München, ki so jo nato po komaj treh mesecih ukinili zaradi nerentabilnosti, je drugo državno letališče na Slovenskem od današnjega dne znova redno povezano z bavarsko prestolnico.

Fokker 50, ki leti pod okriljem letalske družbe VLM Airlines, je popoldne, s potnicama in potnikom na krovu, premierno pristal na vzletno-pristajalni stezi Letališča Edvarda Rusjana Maribor. V belgijskem Antwerpnu je vzletel dobre tri ure prej in vmes pristal v Münchnu, pri čemer se je na premierno pot odpravil nadomestni zrakoplov. Predvideni fokker, ki je dan prej pristal na londonskem letališču City, je namreč danes prisilno prizemljila najdba neeksplodirane bombe iz druge svetovne vojne v reki Temzi.

Po več letih zatišja je mariborsko letališče s tem spet dobilo redno progo, saj naj bi VLM-jevo letalo v Mariboru pristajalo in vzletalo vsak delavnik. Mariborska mestna politika je ta dogodek temu primerno predstavila kot velik uspeh pri oživljanju tukajšnjega letališča. Kot je znano, so v županstvu Andreja Fištravca tesno kadrovsko in interesno povezani s skrivnostnimi kitajskimi lastniki Aerodroma Maribor in VLM Airlines.

Redne proge v Mariboru ugašajo ekspresno »Povezali smo mesto najstarejše trte z mestom diamantov,« je bil slikovit Carl Runge iz VLM Airlines. Tudi brez poglobljenega strokovnega znanja s področja letalskih prevozov ni mogoče spregledati, da je Maribor zgolj obrobna destinacija na tej letalski progi. Večino prometa bo letalska družba s sedežem na Nizozemskem skušala ustvariti na progi München–Antwerpen. To dokazuje tudi dejstvo, da bo s 26. marcem zagnala dodaten dopoldanski let med bavarskim in flamskim letališčem brez pristanka na Štajerskem. Skoraj 20-letne izkušnje neuspešnega oživljanja letalskega prometa na mariborskem letališču ne ponujajo optimizma, da se bo nova povezava obdržala dlje kot tista iz leta 1999. Povezavi ne zbija privlačnosti zgolj starost 50-sedežnega letala, neugoden je tudi termin, saj fokker vzleti proti severu šele ob 14.50, kar je za poslovneže občutno prepozno. Danes je iz Maribora odletelo 24 potnic in potnikov, praktično vsi so bili predstavniki medijev in lokalne politike, ki jih je družba VLM Airlines povabila na druženje v Belgijo. Dolg je mariborskih seznam spodletelih letalskih rednih prog. Leta 2005 je tedanji lastnik Aerodroma Maribor slovenjegraški Prevent kupil 26-odstotni lastniški delež v avstrijski letalski družbi Styrian Spirit; ta je nato za letališče v Slivnici kupila 50-sedežno letalo canadair CRJ 200. Letalo je letelo v Pariz z vmesnim postankom v Salzburgu vse do marca 2006, ko je Styrian Spirit strmoglavil v stečaj. Junija 2007 si je Maribor veliko obetal od prihoda Ryanaira, ki pa je že konec marca 2008 ukinil povezavo z Londonom. Sledila je zgodba iz rubrike »saj ni res, pa je«, ko je angleško-indijski Golden Air oktobra 2011 proti Otoku vzletel le enkrat z enim potnikom na krovu. Leta junija 2015 je v London letela tudi Adria Airways, a je redni let za zmeraj ukinila že po štirih mesecih. Turški Express Airways, ki je leta 2016 nameraval vzpostaviti trden zračni most z Düsseldorfom, je v Nemčijo odletel le enkrat, pa še takrat z manjšim letalom prek Gradca, ker za najetega boeinga ni dobil ne licence za letenje ne spričevala AOC.