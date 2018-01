Letališče Edvarda Rusjana Maribor je lani doživelo najbolj klavrno letalsko sezono v svoji sodobni zgodovini: na terminalih so zabeležili vsega skupaj 6074 potnikov. Kitajski lastniki Aerodroma Maribor, ki upravljajo tudi letalsko družbo VLM Airlines, zdaj izvajajo prve opaznejše premike na področju oživljanja potniškega prometa. In sicer bo mogoče s 12. februarjem 2018 poleteti iz Maribora v München in naprej v Antwerpen. Petdesetsedežni »muzejski« fokker bo v Mariboru vzletel in pristal vsak delavnik, VLM Airlines bo hkrati vzpostavil novo letalsko linijo med Antwerpnom in Birminghamom.

»Novi poleti bodo dodani že obstoječim med Antwerpnom in letališčem London City ter med Antwerpnom in Zürichom, ki jih bomo začeli izvajati 22. januarja,« so sporočili iz letalske družbe. »Nova povezava z Münchnom ne bo služila le številnim podjetjem v Mariboru in njegovi okolici, temveč je popolna tudi za popotnike, ki si želijo oddih v mestu,« je prepričan Karl Rickard, glavni direktor letalske družbe VLM Airlines. »Popotniki iz Slovenije bodo zdaj z lahkoto odpotovali v Antwerpen, ki je eno največjih pristanišč v Evropi, prestolnica trgovine z diamanti in drugo največje središče petrokemije na svetu. Mesto je prav tako znano po svoji drzni in raznoliki umetnosti, modi in kulinariki. Kratka vožnja vas pripelje do drugih priljubljenih belgijskih mest, kot so Brugge, Gent in Bruselj, in tudi do nizozemskih mest, kot sta Rotterdam in Eindhoven.«