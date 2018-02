Zijlstra je na konferenci svoje desnoliberalne stranke VVD leta 2016 trdil, da je bil leta 2006 osebno prisoten na srečanju v Putinovi počitniški hiši, na katerem je ta razkril svoje načrte glede širitve Rusije oziroma svojo vizijo »Velike Rusije«. Ta naj bi se razširila na ozemlje današnjih Belorusije, Ukrajine, Litve, Latvije in Estonije ter po možnosti še Kazahstana. Na srečanje naj bi ga kot tedanjega uslužbenca naftnega giganta Shell pripeljal izvršni direktor Shella Jeroen van der Veer.

Zdaj pa je moral vodja nizozemske diplomacije v pogovoru za lokalni časnik De Volkskrant priznati, da je leta 2016 lagal. K temu je bil prisiljen, potem ko so nekateri njegovi kolegi javno podvomili v njegovo različico dogodkov leta 2006, poroča spletni medij Politico.

Zijlstra je za časnik danes povedal, da v resnici ni bil v sobi s Putinom in ga ni slišal osebno govoriti o širitvi Rusije, ampak mu je za to povedal vir, ki je bil tam. Obenem se je zagovarjal, da je želel dogodek deliti z javnostjo zaradi njegovega »geopolitičnega pomena«, zadevo pa je malce priredil zgolj zato, da bi »zaščitil« svoj vir. A vendarle je priznal, da to »ni bilo pametno« in da bi moral ravnati drugače.

Razkritje je za ministra neprijetno samo po sebi, poleg tega pa prihaja v še prav posebno neugodnem trenutku, saj ga že v torek čaka obisk v Rusiji in v sredo srečanje z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom.

Nizozemska opozicija je že kritizirala Zijlstro in izrazila dvom v njegovo integriteto, medtem ko mu je nizozemski premier in strankarski kolega Mark Rutte stopil v bran in vztrajal, da ministrova kredibilnost ni pod vprašajem, saj da v samo vsebino zgodbe nihče ne dvomi. Zato tudi naj ne bi bili ogroženi odnosi Nizozemske z Rusijo, saj da v Moskvi »zelo dobro vedo«, da vsebina drži, je po pisanju Politica še poudaril Rutte.