Trump je pred objavo republikanskega memoranduma, ki je kritičen do ameriške zvezne policije FBI in pozitiven do predsednika, zagotavljal, da se zavzema za preglednost in odprtost, zato je objavo memoranduma dovolil - kljub pomislekom FBI, obveščevalcev, demokratov in nekaterih republikancev ter kritikah, da s tem v bistvu dela uslugo ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, ki naj bi mu pomagal do zmage na volitvah.

Status narodnega heroja Potem ko je kongresni odbor zdaj soglasno podprl še objavo demokratskega memoranduma, katerega vsebina gre v nasprotno smer, pa iz Bele hiše besed o pomenu preglednosti in odprtosti v ponedeljek ni bilo slišati. Sporočili so le, da bodo o morebitni objavi razmislili. Trump tudi še ni tvital na to temo. Trump je sicer memorandum predsednika odbora za obveščevalne zadeve, republikanca in zaveznika Devina Nunesa izkoristil za trditev, da je zdaj vse jasno in da je prišel čas za končanje preiskave o ruski aferi. To je pri vseh, ki spremljajo zadevo, razen seveda pri predsednikovih podpornikih, sprožilo posmeh - tako kot tudi ponedeljkov tvit, da si Nunes zaradi objave memoranduma zasluži status narodnega heroja.

Vojna memurandomov A republikanski oziroma Nunesov memorandum v bistvu ni razkril nič novega, hkrati pa je celo potrdil, da se preiskava ruske afere ni začela na podlagi dosjeja Trumpu nenaklonjenega britanskega vohuna Christopherja Steela, kot to trdijo nekateri republikanci, ampak na podlagi bahanja člana Trumpove predvolilne kampanje o stikih z Rusi avstralski diplomatki. In celo to še ni povsem dokončno, saj nihče razen njegove ekipe ne ve, kaj je doslej uspelo ugotoviti posebnemu tožilcu in preiskovalcu afere ruskega vpletanja v ameriške volitve Robertu Muellerju. Mueller je doslej vložil obtožnice proti štirim nekdanjim Trumpovim sodelavcem, dva pa že sodelujeta s preiskavo. V Nunesovem memorandumu ni ničesar, kar bi dejansko pričalo o Trumpovi nedolžnosti ali krivdi pri ruskem volilnem mešetarjenju v ZDA. O krivdi sicer ne bo govoril niti demokratski memorandum, ampak bo o tem odločal najprej Mueller, kasneje pa morda še kongres, če bo dokazov dovolj za postopek odstavitve oziroma impeachmenta. Za resno preiskavo, ki jo vodi Mueller, je t. i. vojna memorandumov, čeprav odmevna v medijih, nepomembna.

Vprašanje nacionalne varnosti? Trump lahko objavo demokratskega memoranduma zavrne z utemeljitvijo, da gre za vprašanje nacionalne varnosti in varovanja obveščevalnih ali preiskovalnih skrivnosti, kajti s tem so demokrati utemeljevali nasprotovanje objavi Nunesovega memoranduma. Demokratski memorandum ima deset strani, šest več od Nunesovega, spisal pa ga je vodilni demokrat v odboru za obveščevalne zadeve Adam Schiff. Trump ga je v ponedeljkovem tvitu označil za »Malega Schiffa«, ki ga je treba ustaviti. Schiff mu je vrnil s tvitom, naj neha lenariti in gledati televizijo in »naj raje nekaj dela ... karkoli«. Republikanski člani odbora na čelu z Nunesom so se s podporo objavi demokratskega memoranduma otresli obtožb, da so Trumpovi lakaji in tudi morebitnih obtožb o politizaciji preiskave, vendar pa so Trumpa pustili »na suhem«, kar mu verjetno ne bo všeč.