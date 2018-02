Če je za voditelje večine držav običajno, da se v javnosti pojavljajo s svojimi soprogami ali soprogi, to nikakor ne velja za ruskega predsednika, ki svojo zasebnost skrbno varuje. Kljub temu se v medijih občasno pojavijo domneve in ugibanja o njegovem zasebnem življenju. Pred tremi leti je precej prahu dvignila Putinova ločitev od Ljudmile Putin, podobno količino pozornosti pa je kasneje pritegnila tudi njegova domnevna ponovna poroka z gimnastičarko Alino Kabajevo. Te dni so se v ruskih medijih ponovno pojavila ugibanja o predsednikovem zasebnem življenju in življenju njegovih bližnjih. Tokrat je v središču pozornosti Putinova hči Katerina.

Za ruske medije sicer velja nenapisano pravilo, da o Putinovih hčerah Mariji in Katerini ne poročajo. Javnosti je o njunem življenju znanega zelo malo.

Poroka v Putinovo družino se je krepko poznala na bančnem računu Katerina, ki je sicer priznana plesalka, se je pred petimi leti poročila s poslovnežem Kirilom Šamalovim, sinom očetovega dolgoletnega prijatelja. Temu so se s poroko odprla številna vrata in kmalu se je to poznalo na njegovem bančnem računu. Z malo tastove pomoči je namreč postal solastnik vodilnega ruskega naftnega podjetja. Leto dni po poroki je od banke Gazprombank pridobil milijonsko posojilo, nato pa postal lastnik 17-odstotnega deleža v Siburju, vodilnem ruskem naftnem podjetju. Primer prikazuje, kako je bogastvo razdeljeno v Putinovi Rusiji: prvo ime banke Gazprombank je namreč Putinov prijatelj Aleksej Miller, eno vidnejših imen v banki pa je tudi Šamalov brat Yuri. Do leta 2015 je vrednost Kirilovega deleža v Siburju narasla na dobri dve milijardi evrov. Medtem je poleg deleža, ki ga je imel že prej, od človeka, ki se uvršča v Putinov ožji krog, kupil še dodatni delež podjetja.