»Gre za nepovratno dejstvo. Tako je in tega ne more nič spremeniti,« je še dejala vodja avstrijske diplomacije. Dodala je, da znotraj Evropske unije mednarodno pravni položaj Kosova še ni v celoti jasen. Pet od 28 držav članic povezave Kosova, ki bo 17. februarja obeležilo deseto obletnico samostojnosti, kot samostojne države še ni priznalo.

»Vsa čast, Strache. Srbski narod ti veliko dolguje in je tudi hvaležen zaradi tega,« se je na besede podpredsednika avstrijske vlade po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug odzval Dačić. Dodal je, da so bili odnosi med Srbijo in Strachejem prijateljski, še preden je postal podkancler ter da si Srbija želi kar najboljše sodelovanje z novo avstrijsko vlado.

Sestal se je tudi s srbskim zunanjim ministrom Ivico Dačićem . Na skupni novinarski konferenci je dejal, da kosovski problem ni dolgoročno rešen in da je potrebno, da Beograd in Priština najdeta kompromis. Dodal je, da je realnost, da je Avstrija priznala samostojnost Kosova, a je hkrati tudi realnost, da Srbija vidi Kosovo kot del lastne države.

Na Kosovu zaradi umora Ivanovića aretirali dva policista

Kosovska policija je v soboto v Mitrovici aretirala dva policista, ki sta osumljena, da sta poneverila dokaze v preiskavi umora srbskega politika Oliverja Ivanovića. Poleg tega je policija na zahtevo sodišča v Mitrovici preiskala dve lokaciji v mestu.

Med preiskavo v Mitrovici je policija zaplenila puško in dva nabojnika z devetimi izstrelki. »Oba policista sta bila na prizorišču dogajanja in nista ravnala v skladu s svojimi dolžnostmi,« je za spletni portal Balkan Insight dejal kosovski tožilec Njazi Rexha, ki vodo preiskavo Ivanovićevega umora.

Ivanović je bil predsednik pobude Srbija, demokracija in pravica, ki je znana po svojem nasprotovanju Srbski listi, stranki kosovskih Srbov. Srbska lista je trenutno del kosovske vlade.

Ivanovića, ki je bil znan politik, so ustrelili pred njegovo pisarno v Mitrovici 16. januarja. Njegov umor so obsodili predstavniki Kosova, Srbije in EU. V preteklosti je umorjeni politik večkrat dejal, da je sam in njegova družina prejela grožnje, ter zaprosil Kosovo, Srbijo in druge za pomoč, a neuspešno.

Srbija je njegov umor označila za teroristično dejanje in od Prištine zahtevala, da dovoli sodeluje srbskih preiskovalcev pri tem, da odgovorne privedejo pred roko pravice.