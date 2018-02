V marsikaterem stanovanju ali hiši se začnejo pojavljati težave s površinsko kondenzacijo vodne pare, ki se nabira za visokimi omarami ob zunanji steni, v vogalih, na okenskih prekladah in špaletah, ob prepišnem stiku med oknom in konstrukcijo. To je že prvi korak k razvoju plesni, čeprav se ta lahko pri določenih materialih pojavi celo pred doseženo mejo nasičenja. Površinske kondenzacije tudi dolgo ne opazimo, razen če ni zares izrazita in se voda kar cedi navzdol po površini. Nanjo nas največkrat opozorijo šele temnejši madeži, ki jih izrisuje rastoča plesen.

Da bi preprečili tovrstne težave, ki izrazito znižujejo kakovost bivanja v našem domu ali delovnem okolju, moramo poskrbeti za zadostno in učinkovito zračenje prostorov. Običajno prezračevanje z odpiranjem oken je z energijskega vidika precej ekonomsko neučinkovito, ustrezna ekonomsko učinkovita alternativa pa je montaža lokalnega prezračevalnega sistema z rekuperacijo.

Nad vlago z lokalnim prezračevalnim sistemom z rekuperacijo

V Sloveniji se prodaja nekaj lokalnih prezračevalnih sistemov z rekuperacijo. A le redki omogočajo učinkovito in hitro prezračevanje tudi večjih prostorov in kot taki na račun velikega pretoka zraka ne izgubljajo ob prenosu toplote in ohranjajo nizko šumnost. Visoka avtonomnost naprave in prijazna uporaba ter enostavna vgradnja, ki se je lahko loti vsak domači mojster, ta izbor še zožijo. Evropski trg je podoben našemu, vendar s še več različnimi modeli lokalnih prezračevalnikov. V Evropi je tudi zelo veliko sistemov »push-pull«, ki javnost in uporabnike zavajajo glede primernosti in tehničnih lastnosti. Ti sistemi prostora ne prezračijo na pravilen način, saj nekajkrat na uro izmenično ustvarjajo nadtlak in podtlak v prostoru. Spreminjanje tlaka človeško telo zazna in ga moti, v takšnem prostoru težko delamo in živimo. Lahko je tudi zdravju škodljivo.

