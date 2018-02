»Na cestah so ponovno zimske razmere. Sneg se oprijema vozišča. Kdor nima ustrezne zimske opreme in zimskih pnevmatik, naj se zato ne odpravi na cesto,« so sporočili s policije. »Vozite previdno in strpno. Prilagodite hitrost in povečajte varnostno razdaljo. Izogibajte se prehitevanjem in naglemu zaviranju. Očistite vozila in računajte na daljši čas potovanja. Pazite na pešce.«

Zaradi snega je promet prepovedan za priklopnike in polpriklopnike na cestah Spodnja Idrija-Godovič, Ajdovščina-Col-Črni Vrh-Godovič, Žaga-Kobarid-Bovec. Obvezna uporaba snežnih verig je na prelazih Ljubelj, Korensko sedlo in Jezersko na avstrijski strani.

Prometna nesreča se je zgodila na podravski avtocesti pred priključkom Hajdina proti Mariboru, kjer je oviran promet. Glavna cesta Starod-Kozina pa je zaradi prometne nesreče pri Podgradu zaprta. Nastajajo zastoji. Zaradi prometne nesreče je zaprta tudi cesta Škofja Loka-Železniki v Dolenji vasi. Na prometnoinformacijskem centru opozarjajo, da bodo vozniki za svojo pot v času sneženja porabili več časa. Predvsem naj se na pot odpravljajo brez ustrezne zimske opreme, vožnjo pa prilagodijo trenutnim razmeram na vozišču.

Že dopoldne je pobelilo večji del države, sneži tudi ponekod na Primorskem, med drugim v Novi Gorici. Po napovedih agencije za okolje bo sneženje čez dan zajelo vse kraje, le ob morju bo večinoma deževalo. Na Primorskem bo začela pihati šibka burja, ki se bo popoldne krepila, ponekod pa bo veter gradil snežne zamete.

Na ljubljanski urgenci polne roke dela s poškodovanci Glede na snežne razmere je potrebna previdnost tako v prometu kot pri hoji. V urgentnem kirurškem bloku ljubljanskega kliničnega centra so ob koncu tedna obravnavali 592 poškodovancev, od tega je bilo 60 smučarjev, 12 sankačev in 22 poškodovanih v prometnih nesrečah. Zaradi velikega števila poškodovanih, se čakanje na obravnavo podaljšuje. Kot so sporočili iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, je trenutno v urgentnem kirurškem bloku zaradi padcev in zdrsov na snegu ter prometnih nesreč že več kot 60 poškodovanih oseb. Zato se čakanje na obravnavo že podaljšuje. Gre v glavnem za lažje poškodbe gležnjev in sklepov, pri katerih ni vedno nujen obisk urgence.