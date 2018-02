Ponoči se bo povsod pooblačilo, najnižje jutranje temperature pa so napovedane od -8 do -1, ob morju pa okoli 1 stopinja Celzija. V ponedeljek bo oblačno. Na severu bo dopoldne pričelo rahlo snežiti, popoldne in zvečer pa se bo sneženje postopno razširilo na vso Slovenijo, le po nižinah Primorske bo deževalo. Tam bo začela pihati šibka burja, ki se bo popoldne krepila. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 2, na Primorskem do okoli 6 stopinj Celzija. Od ponedeljka popoldne do torka zjutraj bo v večjem delu Slovenije zapadlo od 5 do 15 centimetrov svežega snega.

V torek bo oblačno, predvsem na jugu in vzhodu države bo občasno še rahlo snežilo. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, drugod severovzhodni veter. V sredo bo precej jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla.