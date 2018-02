Gospodarsko interesno združenje bo med drugim skrbelo za izobraževanje, osveščanje in svetovanje podjetjem, ki se šele podajajo na blockchain pot. Matej Gregorčič, generalni direktor in soustanovitelj podjetja Viberate, pojasnjuje, da sicer »… slovenska blockchain podjetja že zdaj tesno sodelujemo in ne tekmujemo med sabo. Pomagamo si pri poslovnem razvoju, med sabo delimo poslovne kontakte in si odpiramo vrata. Z GIZ Blockchain Alliance smo takšno sodelovanje le formalizirali in še dodatno utrdili. Upam, da s takšnim sodelovanjem dajemo zgled ostalim industrijam. Mogoče se sliši oguljeno, ampak skupaj smo resnično močnejši.«

Je pa pobuda za sodelovanje med slovensko vlado in podjetjem Viberate nastala na nedavnem Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu, ko sta državni sekretar Tadej Slapnik in Vasja Veber, izvršni direktor Viberata, skupaj nastopila na okrogli mizi pod okriljem ene najbolj znanih razvojnih podjetij na področju blockchain tehnologije, Consensys. Tema panela je bila pomembnost sodelovanja med podjetji in vlado na področju razvoja blockchain tehnologije in oblikovanja prijaznih ekosistemov, ki bodo spodbujali ustanavljanje inovativnih podjetij.