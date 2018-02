Biatlonski spored na olimpijskih igrah se je začel po nemških željah, saj so osvojili zlati kolajni v sprintu. Potem ko je med ženskami pričakovano zmagala Laura Dahelmeier, je bil med moškimi senzacionalno najhitrejši Arnd Peiffer. Moška tekma je bila nasploh polom favoritov na čelu z največjima vladarjema zime, Francozom Martinom Fourcadom (8. mesto, tri zgrešene tarče že na prvem streljanju leže) in Norvežanom Johanesom Thingesom Boejem (31. mesto, štirje zgrešeni streli). Slovenski izkupiček na tekmah v hudem mrazu in ob močnih sunkih vetra je manjši od pričakovanj, saj je najboljša uvrstitev uvrstitev, 23. mesto Jakova Faka, sicer tretjega biatlonca sezone. S tem ni izpolnil pričakovanj, a ostaja optimist, saj je pred njim še nekaj tekem.

Fak se ni izgovarjal na kazalec »Za svoj nastop bi si dal oceno tri. Kot športnik ne smem biti zelo razočaran, ker je jutri nov dan,« je črto pod nastop z dvema zgrešenima streloma potegnil 30-letni Jakov Fak, ki je imel zaradi mraza skoraj zamrznjeno brado. »Bilo je težko. Pokazal sem maksimum. Ko potegnemo črto, je bilo 22 boljših. Razlika je nastala v streljanju. Ni jih veliko, ki so zadeli vse tarče, a v biatlonu je treba oba segmenta – tek in streljanje – opraviti na najvišji ravni,« je razmišljal Fak. Najprej se je toplo oblekel in odpravil na doping kontrolo, nato pa se je vrnil v mešano cono na pogovor s premraženimi slovenskimi poročevalci. Priznal je, da ga je zelo zeblo, a se ni izgovarjal na težave, ki se v mrazu pojavijo s kazalcem. Posebej je pohvalil servisno ekipo, ki ima zaradi mraza in vetra otežene razmere za delo. »Glede prsta in njegove reakcije na mrazu ne morem narediti prav nič. A pustimo zdaj to. Tudi s takšnim prstom je možno zadeti vse tarče. Počutje še ni najboljše. Splet okoliščin je pripeljal do tega, da vedno manjka izpad treninga. Glede na to, kar je bilo možno narediti v tem času, je moja pripravljenost maksimalna. Tekaški občutek je sicer boljši, ni pa to še tisto, česar sem sposoben. A v primerjavi z zadnjimi svetovnimi pokali sem pokazal napredek. Največji minus tekme sta napaki na strelišču, ki sta bili sicer majhni, a če zgrešiš tarčo za pol mera ali centimetra, je vseeno. Ni še konec olimpijskih iger in imel bom še nekaj priložnosti,« je nadaljeval Fak, ki bo imel novo priložnost že danes v zasledovanju (ob 13. uri po slovenskem času). Na progo se bo podal z zaostankom 55 sekund. »Zaostanek je kar velik. Ker v sprintu favoriti niso bili v ospredju, bo zelo močan pritisk že od prvega metra naprej,« je že končal biatlonec iz Mrkopalja.