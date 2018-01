»Tekel sem bolje, a to ni raven, ki si jo želim. V decembru in januarju sem le tekmoval, nisem pa naredil nobenega treninga. Tu vidim glavni razlog, da nisem konkurenčen v smučini,« je Jakov Fak analiziral zadnji nastop pred olimpijskimi igrami v Koreji, potem ko je nedeljsko tekmo trideseterice najboljših v visokogorski Anterselvi končal na dvanajstem mestu. Znova je bil najnatančnejši strelec tekme. V teku na 15 kilometrov za najhitrejšim v smučini ne zaostaja več kot minuto, a v strnjeni konkurenci odločajo sekunde.

»Tek bom moral do olimpijskih iger popraviti. Najprej počitek, potem bazični trening in nato specialni trening za hitrost. Ne skrbi me, da to ne bo uspešno. Tudi hitrost streljanja moram izboljšati,« v smeri Koreje razmišlja Fak. Za dobo po igrah je ohranil tretje mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala za Martinom Fourcadom in Johannesem Boejem, ki sta se tudi na Južnem Tirolskem izmenjavala na vrhu zmagovalnega odra. Le prednost pred Rusom Antonom Šipulinom je zgolj še šest točk.

Fak se je v soboto iz taktičnih razlogov z namenom počitka zaradi prevelikega zaostanka odpovedal zasledovalni tekmi. Sosed na startni listi Klemen Bauer je dokazal, da je bil zmožen visokega skoka. Napredoval je deset mest, na 27. mesto. Ihanec je bil po prvem »polčasu« celo blizu deseterice, a pri streljanju stoje ni ponovil ležeče strelske perfekcije. Reprezentanca bo še nekaj dni ostala v Anterselvi na višinskih pripravah.