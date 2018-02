Iz TEB so sporočili, da bodo omenjena preverjanja izvajali vse do tehničnega pregleda in dodali, da so prvo obratovanje plinskega bloka na tekoče gorivo opravili v drugi polovici decembra.

Januarja so nato pripravljali oz. šolali obratovalno in vzdrževalno osebje, marčnemu tehničnemu pregledu pa bo sledilo poskusno obratovanje. Med tem bodo opravili garancijske meritve za ugotavljanje skladnosti tehničnih in ekoloških zahtev, poskusnemu obratovanju bosta sledila postopek pridobitve uporabnega dovoljenja in redno delovanje, so še zapisali. Direktor TEB Tomislav Malgaj je za STA povedal, da naj bi sicer gradnjo novega plinskega bloka končali predčasno in gradbeni rok prehiteli za nekaj mesecev.