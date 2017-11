Z uprave so sporočili, da so včeraj zjutraj preverili merilno postajo in okolico Sv. Mohorja ter pregledali možne vzroke za povišano vrednost. Poizvedovali so tudi pri domačinih in podjetjih, ki bi se lahko ukvarjala s sevalno dejavnostjo. Na podlagi zbranih informacij in pregleda so lahko z gotovostjo pritrdili prvotni ugotovitvi, da gre za tehnično težavo, kot prvi ukrep pa nemudoma zamenjali sondo in merilnik.

Ker se je alarm nato vnovič pojavil, so danes začeli preverjati še preostale možne vzroke zanj, da ne bi prišlo do nepotrebnega preplaha, pa bodo omenjeno merilno postajo med preverjanjem začasno odklopili z zunanjega omrežja. Ker je v okolici krške nuklearke nameščenih več takšnih merilnikov, ki omenjenega sevanja sicer niso zaznali, omenjeni izklop ne bo vplival na vpogled in nadzor stanja. Po vseh preverjanjih pa bodo merilno postajo na Sv. Mohorju priklopili nazaj, so še zapisali.

Vrednosti pri merilni postaji pri Brestanici so v petek popoldne močno izstopale, tamkajšnji merilnik pa je odposlal »očitno zelo napačen podatek o izredno visoki hitrosti doze, ki je ne bi bilo možno izmeriti skorajda v nobenem vsaj približno realnem scenariju«.

Omenjeni podatek so zaradi nerealne prekomernosti na upravi spoznali za tehnično napako in o vsem obvestili evropske kolege. »Če bi šlo za resničen dogodek, bi morale biti vrednosti tega merilnika realnejše (nižje), povišano hitrost doze pa bi moral pokazati tudi kateri od drugih merilnikov v okolici Krškega. Ker nobeden od naštetih pogojev ni bil izpolnjen, nismo alarmirali nikogar,« so pojasnili.