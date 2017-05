Vsak zagon Termoelektrarne Brestanica (TEB) je posledica nekega izrednega dogodka v elektroenergetskem sistemu Slovenije. Našo aktivacijo odredi Eles kot operater prenosnega sistema, s katerim imamo posredno po družbi Gen energija pogodbo o zagotavljanju tovrstnih storitev. Pojasnil, kaj točno je v ozadju aktivacije Termoelektrarne Brestanica, mi nimamo: včasih je to posledica izpada večje enote, kot sta šoštanjska termoelektrarna ali Nuklearna elektrarna Krško (NEK), ali pa naravnih nesreč, kot so poplave ali daljša sušna obdobja oziroma nizke temperature. Tako lahko govorimo, da brestaniška termoelektrarna ob vsakem zagonu rešuje Slovenijo pred morebitnim razpadom elektroenergetskega sistema. Kar se tiče krške jedrske elektrarne, je TEB alternativni vir za nujno napajanje nuklearke, in ko vsa redundanca znotraj NEK odpove, lahko računajo na naše agregate. Ti so neposredno povezani s krško nuklearko.

Naša vloga se je še posebej izkazala v zimskih mesecih letošnjega leta, ko je TEB zaradi pomanjkanja električne energije ob obratovanju tudi proizvajal energijo za prodajo v komercialne namene. Cene električne energije so namreč januarja zelo poskočile, tako da je bila sicer draga proizvodnja iz plinskih elektrarn smiselna tudi za trg. Takšno obratovanje v zadnjih letih sicer ni bilo zelo pogosto, a zaradi klimatskih sprememb v prihodnje predvidevamo še več tovrstnih situacij. Predvsem tu mislim na vremenske razmere, kot so nizki vodostaji v hladnih zimah oziroma v vročih poletjih, in vse večjega vključevanja obnovljivih virov energije (kot sta sonce in veter) v Sloveniji in tudi Evropski uniji.

Pri tem se pojavlja problem razpoložljivosti kapacitet v tujini. Že v preteklosti smo se iz nekaterih primerov naučili: Slovenija je zakupila kapacitete v tujini in ko se je pojavila potreba po aktivaciji, tuji dobavitelji terciarne regulacije niso izpolnili pogodbenih zavez. Pri produktu, kot je terciarna regulacija, je tudi evropska komisija prepoznala problematičnost te liberalizacije. Zato je pomembno, da ima vsaka država tudi svoje lastne kapacitete za terciarno regulacijo znotraj države, kjer je dobava v primeru izpada delujočih agregatov zagotovljena brez nevarnosti prezasedenosti omrežja ali kakršnih koli drugih težav. To je podobno kot v času finančne ali migrantske krize: tedaj je vsaka država članica Evropske unije reševala težave z zapiranjem meja.

Da, v takšnih razmerah lahko nastopijo razmere, ki pripeljejo tudi do razpada elektroenergetskega sistema. To je realna nevarnost oziroma kot pravi stroka, gre za verjetnost.

Seveda, januarja letos smo bili zagotovo tik pred tem, da v Sloveniji doživimo električni mrk.

Pred začetkom izvedbe naložbe smo pridobili vsa soglasja pristojnih ustanov. Projekt smo pripravljali skoraj desetletje. Po naših trenutnih projekcijah bo šesti plinski blok TEB zaključen po terminskem načrtu, torej do leta 2018, in znotraj vrednosti naložbenega načrta oziroma celo pod vrednostjo, kot smo jo predvideli v naložbenem programu. Glede TEŠ 6 pa lahko rečem le, da imamo v državi pristojne ustanove, ki bodo ugotavljale nepravilnosti.

Za naložbo v sedmo plinsko enoto bo odločitev predvidoma padla konec leta 2019. S postavitvijo nove šeste plinske turbine ne rešujemo izteka življenjskih dob treh starih blokov (1, 2 in 3) manjših moči. Alternativa postavitvi še ene plinske turbine je revitalizacija oziroma generalna obnova teh treh starih turbin, kar pa seveda z več vidikov (tehničnega, ekonomskega in okoljskega) ni optimalna rešitev. Vložiti je namreč treba okoli 10 milijonov evrov za turbino, pa imamo še vedno staro napravo. Naložbi v osmi in deveti blok sta še popolni neznanki.

Sistemskih vzrokov za angažiranje TEB je veliko in ne delujemo le zaradi šoštanjske termoelektrarne, kot bi to lahko razumela širša javnost, ampak so tu tudi krška nuklearka in drugi delujoči agregati v elektroenergetskem sistemu. TEB nima neposrednega pogodbenega razmerja z Elesom. Vse svoje kapacitete namreč proda Gen energiji, ta pa kasneje trži in sodeluje na razpisih za sistemske storitve. Tako vemo, da so bili določeni razpisi Elesa v preteklosti dolgoročne narave, zadnji razpis pa je bil sklenjen za eno leto.

Eles je že v preteklosti zakupil sistemske storitve v tujini, kar pa po našem mnenju ni dobro. Zaradi kriz, kot sta že omenjeni finančna in migrantska, in načina njihovega reševanja, bi morala Slovenija dolgoročno glavnino teh storitev zagotoviti na svojem ozemlju, če hoče suvereno zagotavljati varno in zanesljivo obratovanje elektroenergetskega sistema, in to ob vsaki uri in vremenu. To je tudi tematika energetskega koncepta Slovenije.

Vse strokovne analize kažejo, da brez dodatne konkurenčne velike enote za proizvodnjo električne energije v državi na dolgi rok ne bo šlo. Sam menim, da ga absolutno potrebujemo. Brez NEK 2 in po zaustavitvi šestega bloka termoelektrarne Šoštanj bo Slovenija energetsko gledano povsem odvisna od uvoza. Zagotovo bo v tem primeru cena električne energije drastično poskočila.

Res je, da je Nemčija sprejela odločitev o zapiranju jedrskih elektrarn in se odločila za energijo iz obnovljivih virov. Po drugi strani pa je bil zaradi obnovljivih virov nedavno objavljen podatek, da v treh nemških pokrajinah načrtujejo gradnjo dodatnih »kapacitet za stabilizacijo omrežja« z močjo okoli 2 GW. Te dodatne kapacitete, plinske turbine, bodo namenjene stabilizaciji delovanja sistema ob prehodu na nov energetski koncept. Menim, da ni treba vedno slepo slediti velikim državam, kot je Nemčija, ampak v takšni meri, da zadovoljiš pričakovanja. Vsekakor pa se moramo pri nas sami odločiti za prihodnjo energetsko pot. Mislim, da bi odmik od jedrske opcije povzročil negativne učinke. Mi potrebujemo varovalke in garancije za nemoteno oskrbo s tako pomembno dobrino, kot je električna energija.