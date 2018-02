Za gostitelje so zadeli Steven Stamkos, ki je dodal še podajo, Alex Killorn, Cedric Paquette in Nikita Kučerov, medtem ko je uvodni gol za kralje v prvi tretjini prispeval Jonny Brodzinski.

Nerešljiva uganka za hokejiste iz Los Angelesa je bil domači vratar Andrej Vasiljevskij, ki je ubranil kar 44 strelov, medtem ko je na drugi strani Jonathan Quick v drugi tretjini zamenjal Darcyja Kuemperja in ustavil 13 od 14 strelov.

»Če sem odkrit, nisem videl nič. Videl sem samo rob Kopitarjeve palice, se zavedel, da nimam dovolj časa pokriti paka, zato sem se samo vrgel na drugo stran in posrečilo se mi je ubraniti strel,« je po odlični predstavi dejal Vasiljevskij, ki je s 33. zmagami tudi najboljši vratar v ligi. »Po tekmi sem mu samo rekel, naj gre in kupi loto srečko,« pa je dejal Kopitar, ki ni uspel premagati tokrat dobro razpoloženega vratarja nasprotnega moštva.

Gostitelji so se sicer pred tekmo poklonili Vincentu Lecavalieru in upokojili njegovo številko 4. Lecavalier je prvi strelec ekipe iz Tampe, za katero je odigral 1037 tekem in dosegel 383 golov. V hramu slavnih tega kluba se je pridružil Martinu St. Louisu, igralca pa sta edina, ki sta si prislužili, da so "upokojili" njuni številki.

Kralje v naslednji tekmi čaka ekipa Carolina Hurricanes v gosteh v noči na sredo, Tampa bo v ponedeljek zvečer obiskala Toronto Maple Leafs.

V ostalih tekmah so Arizona Coyotes po kazenskih strelih morali priznati premoč Philadelphia Flyers s 3:4, Montreal Canadiens pa Nashville Predators z 2:3. Toronto Maple Leafs so Ottawa Senators v rednem delu premagali z visokih 6:3, še višjo zmago so vknjižili pri Columbus Blue Jackets, ki so premagali New Jersey Devils s 6:1.

Carolina Hurricanes so Colorado Avalanche ugnali s 3:1, Boston Bruins so proti Buffalo Sabres izgubili z 2:4, Minnesota Wild so Chicago Blackhawks odpravili s 3:0, San Jose Sharks pa Edmonton Oilers s 6:4.