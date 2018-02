K shodu so pozvala antifašistična združenja, nevladne organizacije in tudi nekatere levousmerjene stranke. Župan Macerate Romano Carancini je pozval k odpovedi shoda, saj da se morajo ljudje Macerate najprej pomiriti po tragičnih dogodkih minulih dni. A prefektura je v petek dala zeleno luč današnjemu shodu proti fašizmu.

Številni udeleženci shoda nosijo zastave svojih združenj, nekateri pa tudi italijanske zastave. Posamezni udeleženci nosijo tudi transparente z napisi Vsi smo tujci.

»V Italiji trenutno vlada napeto ozračje, v zadnjih letih smo desnici pustili, da se razvije. Vedno sem protestirala proti fašizmu, a mislim, da je to danes potrebno bolj kot kdajkoli,« je za francosko tiskovno agencijo AFP povedala ena od udeleženk shoda, upokojenka Mafalda Quartu iz Firenc.

Ustavljen tudi javni promet

Oblasti se bojijo, da bo izbruhnilo nasilje, zato so danes zaprte šole, odpovedane so večerne maše, popoldne se je zaprla večina trgovin.

V Macerati je pred tednom dni 28-letni privrženec skrajne desnice Luca Traini iz maščevanja zaradi umora najstnice streljal na več deset Afričanov. Šest ljudi je bilo ranjenih. Povod za napad je bila smrt 18-letne Italijanke, katere truplo so našli razkosano v dveh kovčkih. Policija je v zvezi s tem umorom doslej pridržala tri Nigerijce.

Po napadu v Macerati se je v Italiji, ki je sredi volilne kampanje pred parlamentarnimi volitvami 4. marca, razvnela ostra razprava o priseljencih, od katere si koristi obetajo predvsem desne stranke.

V četrtek zvečer pa so v mestu izbruhnili izgredi privržencev skrajno desne skupine Nova sila, ki so se zbrali kljub prepovedi shodov in se pri tem spopadli s policisti. Policija je po različnih navedbah aretirala od 10 do 20 protestnikov, nekaj ljudi pa je bilo lažje poškodovanih.