Kaj natančno je 28-letnega Luco Trainija privedlo do izbiranja strelskih tarč med vožnjo z avtomobilom po Macerati, okoli 50 kilometrov v zaledju Ancone, policija še preiskuje. Dejstvo, da so bile žrtve izključno tuji državljani (migranti), pa priča o njegovem »skrajno desničarskem ozadju z jasnimi vezmi s fašizmom in nacizmom«, kot ga je opisal italijanski notranji minister Marco Minniti.

Traini se je na strelski pohod odpravil v soboto dopoldne in s polavtomatsko pištolo ranil šest temnopoltih ljudi, med njimi eno žensko. Vsi so po navedbah tamkajšnjih medijev iz afriških držav, policija pa dodaja, da nekateri med njimi v Italiji živijo že dlje časa, ali so vsi tudi prosilci za azil, pa ni razkrila. Potrdila je še, da žrtve prihajajo iz Malija, Gane, Nigerije in Gambije ter da je ena med njimi v kritičnem stanju, četverica zunaj smrtne nevarnosti, enega pa so iz bolnišnice včeraj že odpustili.

Prijet med fašističnim pozdravom Strelca je policija po krajšem opozorilu prebivalcem, naj ne zapuščajo domov ali zgradb, v katerih se nahajajo, hitro prijela. Ovit v italijansko zastavo se je ustavil pri spomeniku padlemu junaku in skušal izvesti fašistični pozdrav. Aretaciji se ni upiral, v njegovem avtu pa so našli orožje, za katerega z gotovostjo menijo, da ga je uporabil v napadu. Dejanje je tudi priznal, nejasno pa je ostalo, ali se je šesterice tujcev lotil namerno, ali pa so bili naključne tarče. Do dogodka je namreč prišlo le nekaj dni po odkritju trupla 18-letne Italijanke v bližnji Pollenzi. Nesrečno dekle, ki se je odvajalo od mamil, so našli razkosano v dveh kovčkih, umora pa osumili 29-letnega preprodajalca drog, migranta iz Nigerije. Obstajala je domneva, da se je Traini odpravil na maščevalni pohod, vendar preiskovalci prave povezave za zdaj niso ugotovili, čeprav naj bi jim po navedbah AFP dejal, da se je na poti v telovadnico »instinktivno vrnil domov, odprl sef, vzel pištolo in se odločil, da bo vse pobil«, ko je za umor dekleta slišal po radiu.